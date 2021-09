Koroonakaos koolides: nakatunute arv teadmata, isolatsioonisõnumid tulevad hilinemisega

„Istume nagu tiksuva pommi otsas,” kirjeldas üks Tartu klassiõpetaja olukorda, mis praegu tema hinnangul koolides valitseb. Isegi kui kooli juhtkond rabab end ribadeks, ei ole terviseamet ega haridusministeerium suutnud selgelt suhelda ega kehtestada arusaadavaid piiranguid, arvas õpetaja, kes nagu mitu tema kolleegigi palus oma nime avaldamata jätta.

Terviseameti statistikast nähtub, et 10–14-aastaseid koroonasse nakatunuid on viimase paari nädala jooksul lisandunud märkimisväärselt. Samuti on märgata nakatumise suurenemist teiste kooliealiste laste seas. Kui palju täpselt õpetajaid ja lapsi koolides nakatunud on, ei tea keegi. Terviseameti iganädalasest ülevaatest jääb mulje, et nakatunud ongi ainult 42 õpetajat ja 248 last, kuid haridusministeerium ütles, et õppeasutustes on juba 45 kollet ning nakatunud on 555 last ja täiskasvanut.