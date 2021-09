Opositsiooniline vene ühiskonnategelane, kirjanik, stsenarist ja saatejuht Viktor Šenderovitš räägib, mis saab Vladimir Putinist ja Venemaast pärast Putinit.

Kas käite tihti Tallinnas?



Mitte nii tihti, kui sooviksin. Tallinn on minu üks lemmiklinnu. Tulime 35 aastat tagasi naisega siia pulmareisile. Tallinn oli siis Pariisiks, Roomaks, Londoniks. See oli meile kõige kaugem kättesaadav välismaa. Mul naine naljatleb, et nõustus mulle tulema üksnes seetõttu, et lubasin talle pulmareisi Tallinna.