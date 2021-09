VALIMISKONTROLL | Kas Reformierakond tõepoolest juhib EKRE-t Norstati erakondade toetusprotsendi küsitluses?

Peaminister Kaja Kallase vastus riigikogu infotunnis 22. septembril Mart Helme repliigile, kus Helme väitis, et EKRE juhib Reformierakonda Norstati erakondade toetusprotsendi nädalaküsitluses: “Isegi reitingutest, millest teie väga lugu peate, ilmselt näpuga järge ajate, siis ei saa kuidagi öelda, et te [EKRE] olete tõusnud seal esimeseks ja meie [Reformierakond] vajunud teiseks. See ju ei vasta lihtsalt tõele.”