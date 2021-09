EPL BERLIINIS | Sakslased ootavad muutust, kuigi kõik ei kuuluta seda kõva häälega

Septembri viimasel nädalavahetusel marsivad Berliini tänavatel trummipõristajad, ruuporitest karjutakse loosungeid ja inimesed vehivad teede ääres plakatitega. Autoga sõita on selles ülevas massis ilmvõimatu. Hea, kui jala liikuma pääseb.

Ent sedavõrd suurelt ei tähistata Berliinis demokraatia pidupäeva ega Angela Merkeli ajastu lõppu. Üle 30 000 inimese üle Saksamaa ja väljastpooltki on pealinna kogunenud hoopis Berliini maratoniks, üheks Euroopa suuremaks jooksuks. Maratonlased Hendrik ja Axel on juba posti teel kodanikukohustuse täitnud ja südamelähedasele parteile hääle teele pannud. See, millise erakonna ja kandidaadi poolt nad hääletasid, jääb siiski saladuseks. Proovime küsida üldisemalt. Mitte kes, aga milline võiks olla see inimene, kellest saab järgmine Saksamaa kantsler?

„Ma tahaksin näha kantslerina kedagi, kellel on võime ühendada erinevaid arvamusi, võime viia riiki edasi,” kirjeldab Hendrik. „Samuti võime tegeleda raskete küsimustega nagu pagulaste integreerimine, erinevate inimeste võrdõiguslikkus ja ka majanduse tõusuteele aitamine.” IT valdkonnas töötav Axel nõustub temaga, kuid lisab omalt poolt, et kandidaat võiks suuta ka ühiskonda digitaliseerida.