JUHTKIRI | Hüvitiste väljal varitsevad miinid

Kui Eesti elanikul on seaduse järgi õigus saada hüvitist või toetust, siis ei tohi selle taotlemine olla raketiteadus ega nõuda inimestelt pidevat seadusemuudatuste jälgimist. Oleks ju normaalne, et inimene ei pea muretsema, kas ta ikka on kõigile vajalikele ametkondadele oma elumuudatusest teatanud. Info peaks nende vahel liikuma automaatselt, kui riik on ühe instantsi kaudu teate – näiteks lapseootele jäämisest – juba saanud. Inimene ei pea kartma, et äkki arvestas riik tema hüvitise kogemata valesti ja hakkab mõne aja pärast raha tagasi nõudma. Paraku Pere ja Kodu kirjeldatud juhtumis just see juhtuski.