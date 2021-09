Ain Anger debüüdist eesti lauljana Metropolitani laval: keegi peab esimene olema, siis saavad tulla ka teine ja kolmas

Eesti kultuur on maailmas palju suurem, kui võiks väikselt riigilt eeldada. Aga on veel mõned mäetipud, mida pole vallutatud. Täna jääb neist üks kõrgem vähemaks, sest Ain Anger astub esimese eestlasena üles New Yorgi Metropolitan Opera lavalaudadel, lauldes ooperimaja hooaega alustavas Modest Mussorgski ooperis „Boriss Godunov”. Vestlesime Angeriga New Yorgis esietenduse eel sellest, mis teeb selle maja eriliseks, ettevalmistustest, rollist ja natuke ka lauljaid mõjutavast maailmapoliitikast. Vastates küsimusele, kas talle jääb pärast ajaloolist ülesastumist veel unistusi, ütles ooperilaulja otsekoheselt ja siiralt: „Estonia teatrilt ootan ammu, et nad teeksid mulle korraliku peaosa.”