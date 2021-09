Kaire Uusen: ära lase end panna rohepööret vihkama

Vaadates kerkivaid uusi suuri kaubanduskeskusi, ettevõtteid ja korterelamuid, mis hiljem on kuude või aastate viisi pooltühjad, hakkab halb. Kuidas on need seotud rohelisema või vähem raiskava tulevikuga?

Eestis on elaniku kohta juba palju rohkem kaubanduspinda, kui normaalseks peetakse.

Sattusin hiljuti sõitma õhtusel ajal läbi kesklinna – jumal, kui palju on pimedaid elumaju! Korruste kaupa tühje aknaid ja elutu ümbrus, ometi pulbitses seal paarkümmend aastat tagasi elu! Ei usu, et seal peidavad end energiasäästlikud inimesed-ettevõtted, kes tegutsevad märkamatult ja pimedas. Tühjad on (olid juba enne koroonapandeemiat) ka paljud majade esimestel korrustel asuvad endised kontoriruumid, väikekauplused jne. Mis kõige hullem – see on pealinn, kuhu linnaametnike ja kinnisvaraarendajate väitel tuleb kogu aeg uusi elanikke ja ettevõtteid, kes vaevlevad ruumipuuduses.

Eestis on tuhandeid tühje maju, sh uusi või uuemapoolseid. Sestap tundub isegi see kuriteona, et sellal kui korrusmajad ja T1-sugused hooned seisavad pooltühjalt, risustades elukeskkonda, kerkivad sada ja kakssada meetrit eemale juba uued nagu paised Eesti kehale.