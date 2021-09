Põhja prefektuuri kriminaalbüroojuhi Urmet Tambre sõnul on politseil avalikkuse abiga saadud nüüd nii palju niidiotsi, et tööd jagub mitmeks kuuks.

„Meil on kontrollis kaheksa kadunud inimest, kellest ühe kohta polnud meil infot, et inimene on teadmata kadunud. Teame võtmehoidja kasutamisega seonduvat ja sellel oleva erimärgistuse tähendust. Nimelt kraabiti tol ajal korteri number võtmehoidja tagumisele küljele,” sõnas Tambre.