Sotside esimees Indrek Saar leidis nädalavahetusel ilmunud arvamusloos, et terviseminister Tanel Kiik on koroonavastase võitluse peamiseks takistuseks ja tuleks välja vahetada ( EPL 25.09 ). Pigem tundub mulle, et taas on mindud seda teed, et kui midagi sisulist enam öelda pole, siis rünnatakse inimest.