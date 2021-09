Tanel Kiike umbusaldatakse. Küsimus on, millal

„Tänase õhtuga katsume tekstis kokkuleppele jõuda,” ütleb EKRE juht Martin Helme.

„Liigume protsessiga edasi,” lisab Isamaa juht Helir-Valdor Seeder.

Jutt käib muidugi opositsiooni plaanitavast umbusaldusavaldusest tervise- ja tööminister Tanel Kiigele.

Opositsioonierakondade juhid Seeder, Helme ja Indrek Saar kohtusid esmaspäeva pärastlõunal. Algne plaan oli umbusalduse tekst esmaspäeva õhtuks valmis saada, kuid see siiski ei realiseerunud. Veel enne kohtumist tõdes Martin Helme, et sotsid tahaksid keskenduda avalduses sellele, et liiga vähe inimesi on vaktsineeritud.

Sotside fraktsiooni esimehe Indrek Saare sõnul on umbusalduse peapõhjus tõepoolest aeglane vaktsineerimistempo.