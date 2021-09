Poola-Tšehhi kaevandustüli on väldanud mitu kuud. Kuigi Euroopa Liidu kohus käskis Poolal juba mitu kuud tagasi kaevandustegevuse lõpetada, muretsevad poolakad piirkonna elektrivarustuse ja töökohtade kadumise pärast. Tšehhide mure on samuti tõsine, sest kümned tuhanded piirialade elanikud hakkavad jääma joogiveeta. Tüli on jõudnud ka riikide peaministriteni, kes teineteise motiive ei usalda.