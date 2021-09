Ülikoolid: hariduse ja teaduse arvelt koonerdamine hakkab meie majanduskasvu nüsima

„Ülikoolides on sügavad probleemid, lisaks oleme saatnud ministeeriumitele mitu pöördumist, ent lahendusi pole näha,” tõdes Tartu ülikooli ametiühingu esimees Ruth Tammeorg. Tema abiga valmis avalikkusele mõeldud pöördumine, kus loeti ette mured, mis on kõrgkoolidel ja teadusel juba aastaid olnud.

Akadeemiliste töötaja suurim mure tööturul on pöördumise väitel suur projektidest sõltumine. See tähendab, et palk tuleb eri projektide eelarvest, mitte otse riigi rahakotist. Alarahastatud kõrgharidus ainult süvendab probleemi.