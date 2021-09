Lastehaigla vaimse tervise keskuses on ootejärjekord kohati üle aasta. Juht hetkereaalsusest: personalikriis süveneb

Tallinna lastehaigla vaimse tervise keskuse juht Anne Kleinberg paneb lapsevanematele südamele, et aegu pakutakse sõltuvalt noore patsiendi seisundist. "Ootus, et helistan mis iganes murega registratuuri ja saan kahe nädala jooksul vastuvõtule, on ajale jalgu jäänud."

Karoliina Vasli toimetaja 1