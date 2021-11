Saja-aastane moemõjutaja Iris Apfel: moodsaid asju saab osta, aga stiil peab endal olemas olema

„Rohkem on rohkem ja vähem on igav.” Just nii kirjutab New Yorgis sündinud Iris Apfel oma Instagrami kontol, mis on täis pilku köitvaid fotosid, mida võiks imetleda lausa tundide viisi.

Iris ei ole kunagi tahtnud sobituda halli massi ja jääda märkamatuks. Juba 19-aastasena tundis ta, et ei soovi järgida kellegi teise visiooni sellest, mida mingisse ühiskonnaklassi kuuluv või kindlas vanuses inimene peab tegema. „Ma ei kavatse olla mässaja ega kedagi solvata, aga ma ei kavatse ka elada kellegi teise soovide järgi. Nii lihtne see ongi,” sõnas Iris ajakirjale Marie Claire antud intervjuus.

81 aastat hiljem see täpselt nii ongi. Kõik, alustades tema ainulaadsest stiilist – hõbeblond mullet-stiilis soeng, tema põhitunnuseks kujunenud suured prillid, ohtralt aksessuaare ning luksusliku ja soodsa kombineerimine – ning lõpetades sisekujundajakarjääri ja moemaailmas ikooniliseks saamisega, peegeldab seda, et tagasihoidlikkus pole Irisele.