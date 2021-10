ARVUSTUS | „Benedetta”. 80-aastase lavastaja erootiline unenägu või midagi enamat?

Eri ajastutel olnud naistevahelisi armusuhteid on filmideks vorbitud ohtralt. Jalgratast siin ei leiuta, aga ajalugu pakub vürtsikaid seiku. Verhoeven (snd 1938) on ette võtnud tõsielulise loo 17. sajandi Itaaliast, täpsemalt Toscanas asuva Pescia nunnakloostrist. Vanemad viivad Benedetta Carlini sinna, kui too on alles pisike tüdruk. „Sinu suurim vaenlane on su keha,” torkab talle üks nunn.Ajalint kerib pea paarkümmend aastat edasi, kui Benedettast on sirgunud noor naine. Ta võtab oma hoole alla noorukese Bartolomea. Benedetta ja Bartolomea vahel lõõmab armuleek.