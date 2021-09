VASTULAUSE | Manuela Pihlap: möödujaid ähvardavad joodikud ilusa naeratuse peale ei kao - mupole on tarvis juurde õiguseid

On omamoodi irooniline, et erakond, kelle minevikus lubati üsna resoluutselt „Vali kord!“, on nüüd andmas eluvõõraid soovitusi selles osas, kuidas Tallinna tänavatel korda tagada.