Afganistani uut moodi elu. Muusikakeeld, kombluspolitsei ja avalikud hukkamised

Nüüdseks poolteist kuud Afganistani valitsenud äärmusrühmitus Taliban on oodatult asunud ühiskonnaelus suuri ümberkorraldusi tegema. Riikliku muusikainstituudi pille ähvardab hävitamine ja karaokesaalides on helisüsteemid ära lõhutud. Tüdrukuid ja naisõpetajaid praegu kooli ei lubata ning kardetakse, et keeld pikeneb tähtajatult. Mõnes provintsis on juuksuritel keelatud habet ajada, mujal on taas alanud brutaalsed hukkamised ja amputeerimised.