Juba varem oli teada, et koroonakriis on mõjunud eriti laastavalt just noorte vaimsele tervisele. Kümned koroonakriisiaegsed küsitlused on näidanud, et pooled 15–24-aastased eestimaalased on tundnud end kriisi ajal depressiivselt.

Probleem on veel nooremategi hulgas. Eelmisel aastal tegid laste enesetapud musta rekordi: endalt võttis elu kümme alla 17-aastast last. Üle-eelmisel aastal oli see arv neli ja on varemgi sinna suurusjärku jäänud.