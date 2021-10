Head teed, Otto Kubo! Viimane härrasmees läks reisile, kust tagasi ei tulda

Ühel hommikul paari aasta eest ärkasin selle peale, et pisarad voolasid: olin unes näinud, et Otto on lahkunud. Kogetu vapustas mind sedavõrd, et lubasin minna teda lähiajal kindlasti vaatama. Selle lubaduse täitmiseni ma ei jõudnudki.