KOHALIKEL RADADEL | Paide kirev poliitika – erakonnata linnapea ja uus veri linnajuhtimisse

Väike linn Eesti südames valmistub usinalt tulevasteks valimisteks ja pinevus kerib. Paide praegune linnapea Priit Värk visati alles hiljuti oma koduerakonnast Isamaast välja, sest uutele valimistele kandideerib ta oma valimisliidu nimekirjas. Samas on Värk linnapea ametis pidanud vastu tervelt neli aastat. „Nelja aasta jooksul pole mind kordagi umbusaldatud, see tuli mulle üllatusena. Arvasin ikka, et hea linnapea saab vähemalt kord ühe umbusaldusavalduse sisse,” möönis Värk.

Juttu linnapea umbusaldamisest on aga aastate jooksul olnud küll. See kulmineerus tänavu suvel, kui Värgile tahtis umbusaldust avaldada tema enda koduerakond Isamaa. Kuna teised erakonnad laitsid selle plaani maha, siis jäi see katki. „No mis me teeme temale reklaami? Pole vaja, las ta olla kaks kuud,” ütles Isamaa Paide esinumber Mihhail Feštšin. Ehkki umbusaldamine jäi ära, siis erakonnast visata Värk lõpuks ikkagi välja.