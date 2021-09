TAGATUBA | Seeder: EKRE toetus on Isamaa kasutamata potentsiaal

On teisipäeva õhtu. Isamaa peab korrapärast eestseisuse koosolekut. Osa inimesi on füüsiliselt fraktsiooni ruumides kohal, mõned osalevad Teamsi kaudu. Jah, kui vaja, saab Isamaa ka veebi teel asjad aetud. Kohal pole näiteks Urmas Reinsalu ega Heiki Hepnerit. Sven Sester figureerib korra, ent siis on temagi läinud. Päevakord on lakooniline: 14.9.2021 protokolli kinnitamine, poliitilisest olukorrast, KOV valimistest ja Isamaa liikmetest, kes kandideerivad valimisliitudes ja teistes erakondades, muud teemad.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder esitab nimekirja inimestest, kes tuleb tema hinnangul erakonnast välja visata. Seeder põhjendab, et talle on tulnud teistelt erakonnaliikmetelt küsimusi, miks need inimesed veel erakonnas on ning miks eestseisus midagi ette ei võta. „Peaksime nad välja viskama,” jääb kõlama Seedri lause.