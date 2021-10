Artemi Troitski: inimkond vajab Bondi rohkem kui kunagi varem!

Milles peitub agent 007 edu? „Temast sai sümbol ja legendaarne kangelane. Antiik-Kreekas olid müüdid Heraklese kangelastegudest, Prantsusmaal said legendaarseteks kangelasteks d’Artagnan ja musketärid. Inglismaa on andnud kõige suurema hulga mütologiseeritud kangelasi. Bond on müüdikangelane, mitte lihtsalt detektiiv nagu Perry Mason või Hercule Poirot. Bond on populaarne mitmes mõttes, sest ta sarnaneb Supermani või Batmani ja teiste superkangelastega, kuid erinevalt neist tegutseb ta enam-vähem reaalsetes oludes. Bondiaanas on muidugi mõned filmid nagu „Moonraker”, mis kalduvad rohkem teadusulme valda. Aga üldiselt näitavad Bondi-filmid ikkagi reaalsust, mis siis, et ülepaisutatult. Ja inimestele see meeldib ja nad tahavad Bondi.”