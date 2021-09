RAAMATUBLOGI: Miks elektriautod pole nii head, kui me arvame ehk arvud ei valeta

Võtame vaid ühe põletavamatest teemadest – elektriautod. Inimkonna päästjad, et paiska taevasse grammigi CO-kahte. Hurraa! Ainult et asi pole nii selge midagi, tõdeb Smil, sest elektriautode omaks võtmise ratsionaalseid argumente on õõnestanud ebarealistlikud turuennustused ja keskonnamõjude eiramine, mis on seotud nende sõidukite tootmise ja käigus hoidmisega. Nimelt laetakse kolm viiendikku akudest ikka fossiilkütusega ehk sellest toodetud elektriga ja mida jõulisemalt elektrisõidukeid turule tuuakse, seda enam me fossiili põletame ehk rämpsu õhku paiskame. Lisaks tootmi ne, mis on kolm korda looduskahjulikum, kui tavaauto valmistamine.

Mis juhtub, kui me saame vähem lapsi? Miks on keeruline ennustada pandeemia raskust selle ajal? Kas eeldatav eluiga on lõpuks jõudnud ülempiirini? Kuidas higistamine aitas kaasa jahipidamisele? Kui palju inimesi oli vaja Hufu suure püramiidi ehitamiseks? Miks töötuse näitajad ei räägi täit tõde? Kas USA on tegelikult eriline? Miks Euroopa peaks endaga rohkem rahul olema? Kui kaugele võib jõuda Hiina? Kuidas elektrimootorid tänapäeva ühiskonda toetavad. Moore’i needus: miks tehnika areng võtab arvatust rohkem aega?Miks gaasiturbiinid on parim valik? Miks on vaja fossiilkütust, et saada elektrit tuulest? Miks meil on vaja suuremaid akusid? Elektri tegelik hind. Mootorid on vanemad kui jalgrattad! Miks elektriautod pole nii head, kui me (praegu veel) arvame? Miks lennukipetrool valitseb? Toidu andestamatu raiskamine maailmas. Aeglane hüvastijätt Vahemere dieediga. Miks kana on kuningas? Loomastik või inimkätega loodu – kumb on mitmekesisem? Lehmade planeet. Mis on keskkonnale kahjulikum: sinu auto või telefon?