Ingrid Rüütel: me ei vaja korjandust ega riigi abi, meie ehitus on rahaliselt kaetud

Ingrid Rüütel (85) on Arnold Rüütli Kadrioru büroo verandalauale laotanud oma viimased raamatud – et ajakirjanikul oleks kohe käepärast värske ülevaade. Tal on uus, senisest lühem soeng ja riietuse värvigamma klapib pargis valitsema hakkavate sügiseste toonidega. Ingrid Rüütel pole ainult mainekas rahvalauluteadlane ja endise presidendi abikaasa, vaid päris kindlasti ka tõeline daam, kelle jaoks on viimistletud välimus enesestmõistetav.

Peale põhitöö teadlasena teeb Ingrid Rüütel praegu veel eraeluski mahukat uurimust: koostab oma suguvõsa ajalugu ja nagu ikka sellistel puhkudel, kahetseb temagi, et oma esivanematelt jäi õigel ajal palju küsimata.

Kuidas teie majaehitus edeneb? Viimati ilmusid meedias fotod teie Maarjamäe majast, kus kõik tundus olevat pooleli.

Keegi pole meilt küsinud, kas me oleme nõus taotlema riigi abi. Ma tahan väga selgelt öelda, et me ei vaja mitte mingit korjandust ega riigi abi, meie ehitus on rahaliselt kaetud ja sel teemal ei peaks enam rääkima. Niigi ajavad naabreid närvi droonid, mis kõigi meie majade kohal lendavad ja pildistavad. Me ei taha neid tülitada! Praeguseks ajaks käib Maarjamäel jälle ehitus.

See on ikkagi pigem lugu, millega tahetakse negatiivseid kommentaare välja meelitada. Tegelikult tahtsime ära osta Nõmme maja, kus me praegu elame. See on ilusas männimetsas ja mulle seal väga meeldib. Aga saan aru, et Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsil on selle maja ja krundiga omad plaanid.

Milleks teile abikaasaga uus suur maja?Abikaasa tahtis leida koha oma suurele arhiivile, aga paraku kardan, et seda ei hakka keegi üleval pidama. Mina eluaegse arhiivitöötajana annan oma asjad arhiivi ja tema võiks sama teha, aga neid on ju vaja sorteerida. Keegi arhiivitöötaja peaks selle läbi töötama, eeskätt käsikirjalised materjalid. Meil on ka palju kingitusi, mille mina annaks muuseumi. Mulle presidendiprouana kingitud ehteid ja serviise olen muidugi ise kasutanud. Kingitud pildid said seinale. Abikaasa mõõkadest saaks juba eraldi näituse, need tuleks küll muuseumi anda.