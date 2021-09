EKRE ikoonide tõetund Tallinnas. Kas raskekahurvägi võidab või kaotab lahingu?

Kohalike omavalitsuste valimised on 2023. aasta märtsis toimuvate parlamendivalimiste eelproov, mille järgi erakonnad tahavad näha, milline on nende tegelik toetus. Üks asi on avaliku arvamuse küsitlused, teine asi valijate otsus konkreetses valimisolukorras. Kellegi jaoks võib see olla tõeline rõõmu- ja kellegi jaoks leinapäev, kus kuklas hakkab torkima küsimus, kas peaks õige parteikontori kohe kinni panema. Teisisõnu, need kohalikud valimised ei vasta küsimusele, mis saab jalgrattateedest, tänavate parandamisest, lasteaedade renoveerimisest ja pensionäride toetamisest, vaid ikka küsimusele, mida on üks või teine erakond valija silmis väärt.