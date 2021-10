Lapsevanemad ja kool on mures. Tallinn ehitab niigi ohtlikule kooliteele bussiparkla

Uues Maailmas elavad lapsed Lennart, Brigitta ja Aurora ja Lennart lähevad igal hommikul viadukti alt kooli, sest nii on kõige turvalisem. Nende vanemad on aga mures, et uus bussiparkla lööb sellegi turvalisuse kõikuma.

Foto: Kiur Kaasik