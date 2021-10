RAAMATUBLOGI: Kaks maailma. Suur ja väike. Hoki on kõik versus inimlikud väärtused

Nendele poistele on öeldud, et nad on karud. Võitjad. Surematud. Hoki tahab neid sellistena. Vajab neid sellistena. Nende treener õpetab neile seda, et nad julgeksid jääl lähivõitluses täispanga peale välja minna. Keegi ei mõtle sellele, kuidas see hoiak välja lülitada, kui nad riietusruumist lahkuvad.

Üks litter, kaks väravat, leegitsevad südamed. Mõned ütlevad, et hoki on nagu religioon, kuid see on vale. Hoki on nagu usk. Religioon on midagi sinu ja teiste inimeste vahel, see on täis tõlgendusi ja teooriaid ja arvamusi. Kuid usk... see on ainult sinu ja jumala vahel. See on see, mida sa rinnus tunned, kui kohtunik kahe tsentri vahele keskringi liugleb, kui sa kuuled hokikeppe kokku kolksumas ja näed musta ketast nende vahel alla keerlemas. See on ainult sinu ja hoki vahel. Sest kirsipuud lõhnavad alati kirsipuude moodi, aga rahal pole mingit lõhna.