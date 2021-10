Inglismaal avaldati äsja uuring, millest selgub, et 37% koroonat põdenutel on ka kuue kuu pärast mõni haigussümptom alles – näiteks hingamisraskused, väsimus, raskused mõtlemisega või depressioon. Seda nimetatakse pikaks Covidiks ja mulle tundub see ausalt öeldes palju hirmutavam, kui vaktsineerimisele järgneda võivad haigussümptomid, mis lähevad üle päevaga.