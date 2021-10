FOTOD | Rahvusooperis Estonia jagati muusikapreemiaid

Eesti Muusikanõukogu president Ivari Ilja: “Selle aasta Eesti Muusikanõukogu preemia laureaadid on oluliselt mõjutanud meie helikunsti arengut pikal ajateljel. Kõik kolm on väljapaistvad loovisikud, kuid nende panus valdkonda on erialastest raamidest märgatavalt laiem. On suur rõõm anda üle preemiad just 1. oktoobril, Rahvusvahelise Muusikanõukogu poolt ellu kutsutud ja praeguseks juba traditsiooniks saanud rahvusvahelisel muusikapäeval.”