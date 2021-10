ARVUSTUS | 007 ja õnnetu armastus

Bondi-filmi lõpus pisar silmas? See ei tohiks ju võimalik olla. „Bondid” on märulid ja meelelahutus, neil ei ole midagi pistmist ei reaalse elu ega tunnetega. Ma ise ka ei usu, pühin pisara silmanurgast ja astun saalist välja.

Režissöör Cary Joji Fukunaga on loonud stiilse põneviku, mille üks, inimlik kiht on suisa melodramaatiline. 21. sajandi 21. aastal peabki Bond kohanema muutunud maailmaga: ta on oma macho’ndusega dinosaurus.

Paljud võivad taga nutta vana Bondi ja ägada, oletades, et Fleming pööraks end hauas ringi, nähes filmi „Surm peab ootama”. Bondi olekust onu Heinoni on üks samm ja Fukunaga jätab selle astumata.

Seetõttu on Daniel Craigi Bond endiselt morn ja turd.