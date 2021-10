Euroopa riigijuhi varjatud varandus: 22 miljonit dollarit maksnud Prantsuse loss basseinide, teenijatemaja, veinikeldri ja erakinoga

Viie magamistoaga häärberiga Château Bigaud’ pindala on 3,8 hektarit ning seda ümbritsevad maalilised metsad ja keskaegsed varemed. Loss asub Mouginsi külas, mille mägisel maastikul veetis oma viimased 12 eluaastat Pablo Picasso. Lekkinud dokumentide järgi kuulub väärtuslik kinnisvara praegu ühele Euroopa riigijuhile.

Tšehhi miljardärist peaminister Andrej Babiš on tuntud eliidivastase populistina, kes lubas riigi majanduse korda teha, valitsemist läbipaistvamaks muuta ja maksutulusid suurendada. Süüdistusi tema endaga seotud pettustes ja maksude vältimises on ta alati eitanud. Nüüd näitavad lekkinud dokumendid, et „rahvamees” Babiš on seotud samasuguste mahhinatsioonidega, milles ta ülejäänud eliiti süüdistab.