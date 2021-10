Loksal terroriseerib naabreid „ultraheli” kuulev koputaja. Seadused ei luba talle vastutahtsi abi anda

„Meie all on pensionär, kes koputab pidevalt lage. Halvemal päeval kümme korda päevas, peaaegu iga päev, vahel öösel või varahommikul. See kestab juba poolteist või kaks aastat,” rääkis Loksal kortermajas elav Jevgeni Sulja. Pensionäri sõnul häirib teda „ultraheli”, mis tuleb Jevgeni korterist, samuti sammud ja muu olmemüra. Sulja nentis, et tõsi – tegu on nõukogudeaegse paneelmajaga ja tõesti on heliisolatsioon kehv, nii et kuulda on, kuidas naabritel televiisor töötab, laps karjub jne. Ent just Sulja ja tema pere hääled häirivad alumisel korrusel elavat pensionäri niivõrd, et ta on hakanud Sulja kohta toimikut pidama.

Sotsiaalkindlustusameti juriidiline nõustaja selgitab, mida saab teha, kui kortermaja elanike elu teeb põrguks elanik, kes ei anna oma tegudest endale enam päriselt aru.