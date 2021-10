JUHTKIRI | Offshore’itamine on visa nagu umbrohi

Võrreldes Diveci ajaga on siiski päris palju muutunud. Rahvusvaheliste kokkulepetega on maksuparadiiside mängumaad aasta-aastalt piiratud, järjest mahukamaks muutuvad rahapesu tõestamise reeglid on teinud tülikamaks offshore -firmade kaudu raha liigutada... Aga ometi – nagu ilmnes 2016. aastal „Panama paberitest” ja nüüd „Pandora paberitest” – kasutab suur hulk rikkaid ja võimukaid inimesi ikka oma rahaasjade korraldamiseks kahtlasi offshore -firmasid.

Teisalt, kui mõelda, et maksukogujate ja maksumaksjate vastasseis on enam-vähem sama vana kui inimühiskond, pole ime, et seda pole paarikümne aastaga suudetud välja juurida. Maksude vältimist takistades on riigid kindlasti mõningast edu saavutanud – osalt maksuaukude sulgemisega, osalt maksude vähendamisega, et ettevõtjatel oleks vähem põhjust paradiisi otsida.