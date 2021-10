Briti kütusepuudus näitab laiemat usaldamatust valitsuse ja Brexiti vastu

Osa Johnsoni parteikaaslasi näeb ka varustuskriisi positiivseid külgi. Parteikonverentsi kõrvalüritusena toimunud põllumajanduspoliitika arutelul ütles parlamendiliige Chris Loder, et supermarketeid tabanud tööpuudus ja logistikakriis annab ainulaadse võimaluse praegusest kaubandusvõrgust vabaneda. „Selliste logistikaahelate purunemine on meie pikaajalistes huvides,” seletas poliitik. „See tähendab, et põllumees saab oma piima müüa jälle külapoes nagu aastasadu varem. Kiskjalikud supermarketid on sellised asjad minema pühkinud ja mina tahaksin, et need tagasi tuleksid.” Rahandusminister Sunak pidi seejärel meedias täpsustama, et tema partei ei pea kaubandusvõrgu likvideerimist ja agraarmajandusele üleminekut siiski mingil juhul soovitavaks.