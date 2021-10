PANDORA PABERID | Selgus „Putini otseliini” looja tegelik töötasu: 140 miljonit dollarit pluss Jacques-Louis Davidi maal

Konstantin Ernst on mees, kes tegi luitunud Peterburi linnaametnikust ja KGB-lasest Vladimir Putinist selle karismaatilise alfaisase, kellena Venemaa ja maailm teda tunneb. Just tema leiutas ka iga-aastase formaadi „otseliin Vladimir Putiniga,” kus president kogu Venemaalt pärit helistajate küsimustele vastab. „Ei ole sellist asja nagu absoluutne sõnavabadus,” on Ernst ise oma maailmavaadet iseloomustanud. „Kõik sõltub eesmärgist.”

Ernsti kunstilise nägemuse järgi korraldatud Sotši olümpia aitas unustada Venemaa igapäevamured ja vahetada need sellise Venemaa vastu, nagu Ernst seda ette kujutas: võimas, loominguline, progressiivne, triumfeeriv. Kogu maailm aplodeeris. Ernst ise ütles hiljem, et tegi kogu tööd armastusest ja sai tasuks kõigest ühe rubla. Meie rahas teeb see veidi rohkem kui ühe sendi. „Rumal oleks panna armastusele hinnasilti,” rääkis ta. Ometi selgub rahvusvahelise uurivate ajakirjanike konsortsiumi (ICIJ) uurimisest, et juba avatseremoonia päeval toimus Briti Neitsisaartel tehing, mis sillutas Ernstile teed osaluseni miljardeid dollareid väärt erastamistehingus.