Eestis on ligi 70 000 inimest, kellel on depressioon. See on umbes 5%-l elanikkonnast. Enamik kas ei lähe või ei jõua arsti juurde. Siiski saavad igal aastal tuhanded Eesti inimesed depressiooni esmadiagnoosi.

Rakendusuuringute keskus Centar uuris esimest korda, kui palju maksab Eesti riigile depressioon. Selleks analüüsiti viimase kümne aasta jooksul depressiooni esmadiagnoosi saanud ja ravi saavate inimeste andmeid, ning leiti, et 2019. aastal läks depressioon riigile maksma....

.