Annagrete Johanson: koolis saab konflikte lahendada ka ilma politsei ja meediamalakata

Esimene kuu uuel õppeaastal on möödunud ja kahjuks on selle ajaga meediasse jõudnud mitmeid lugusid sellest, kuidas koolikeskkonnas on tekkinud konfliktolukorrad ja nendest välja kasvanud õigusrikkumised.

Annagrete Johanson sotsiaalkindlustusameti taastava õiguse teenuse juht 10