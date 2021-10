NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: kaks kanget

„Ja mida see tähendab?”

„Onu Edgar, mis sa arvad, kumb meist saab Lasnamäel rohkem hääli?” küsis Kõlvart. „Ma usun, et mina olen sinust juba tugevam!”

„Eks vaatame, kes kellele valimistel tuule alla teeb,” vastas Savisaar uljalt. „Katsume jõudu. Aga, armas poiss, mul on nii hea meel näha, et härra Nilsson on ikka veel linnavalitsuses!”