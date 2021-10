Kersti Kaljulaidi ametiaeg presidendina lõpeb 10. oktoobril. Vahetult enne seda vestlesime tema tütre Silja Märdlaga. Tütar tunnistab, et oma lapsi ei taha ta nimeliselt presidendiametiga seostada. Kooli minnes võib see ebameeldivusi tekitada. Iseloomus olevat neil emaga sarnaseid jooni küll. Millised need on? Loe alljärgnevast intervjuust.