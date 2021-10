Tõeline tuhkatriinulugu. Putini ja lihtsa koristaja väidetav salatütar kasvab otsekui printsess

Umbes aasta tagasi ilmusid Vene meediasse kuuldused Vladimir Putini kolmandast ja salajasest tütrest, kelle ema Svetlana Krivonogihh olevat omal ajal olnud tavaline Peterburi koristaja. 1990-ndate lõpus tutvus ta Peterburi mõjuka aselinnapeaga, hilisema presidendiga, ja sünnitas talle 2003. aasta alguses tütre. Kahtlusi kinnitas tõsiasi, et tundmatust naisest sai Rossija panga suuraktsionär ja tal oli muljet avaldav varandus, mille hulka kuulusid Peterburi luksuskorterid ja 35-meetrine luksusjaht.

Veelgi enam hoogustas spekulatsioone Svetlana tütre Luiza Rozova väljailmumine. Temast on sirgunud 18-aastane seltskonnastaar ja Instagrami-täht. Pilte vaadates on raske eitada, et ta oleks nagu Putini suust kukkunud. Meelsasti meediaga suhtlev Rozova ei nimeta küll isa perekonnanime, ent dokumendiregistrites on ta isa järgi märgitud Vladimirovnaks. Nagu rahvusvahelise ajakirjanike konsortsiumi (ICIJ) hangitud „Pandora paberid” nüüd näitavad, sai Luiza ema peagi pärast tütre sündi ristimiskingituse.