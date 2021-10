JUHTKIRI | Kaljulaid suutis muuta Eesti kuvandit

Üks on igal juhul selge: julgusest Kaljulaidil presidendina puudust ei tulnud. Kasvõi siis, kui ta avalikkuse päris tugeva kriitika kiuste end Venemaa presidendile Vladimir Putinile Moskvasse külla kutsus. Või siis, kui ta üritas (ehkki tal ei õnnestunud) murda traditsiooni, et ka jumalasse mitte uskuv president peab mõnikord kirikus käima.

Või siis, kui ta täiesti varjamatult väljendas oma põlgust eelmise valitsuskoalitsiooni vastu – ilmselgelt teades, et see võib talle maksta teise ametiaja. Neile, keda lõhestav ja teadlikult solvanguid loopiv valitsemisstiil heidutas, pakkus president vähemalt vaimset tuge. Tõsi, teised pidasid Kaljulaidi just samal põhjusel lõhestaja võrdkujuks. Ega ta nende teiste sümpaatiat tõesti eriti võita ei üritanud.