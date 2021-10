KULTUURIBIIT | Ansambli The Boondocks playlist

Bänd pani kokku ka playlisti oma lemmikmuusikast.

KARL

Oasis - Some Might Say

Ilmselt läheb Oasis minu jaoks samasse kategooriasse nagu paljudel Nirvana, Metallica, Guns N' Roses või AC/DC. See legendaarne “makett” rokigrupp, kelle muusikat une pealt ka tean. Võib-olla pole tegu bändiga, mida ma igapäevaselt kuulaks, aga Oasis oli minu esimene bänd, st see, mis mind pani huvituma bändimuusikast. Kui paljudel teistel pidi kooliajal unepealt korratabel peas olema, siis minul pidid Oasise lugude sõnad ja akordid.

Raske oli neilt üks lugu valida, aga "Some Might Say'd" olen ma ilmselt švipsis peaga karaokedel kõige enim laulnud, mis sest, et oma hääleulatus haledalt vajaka jääb.

Arctic Monkeys - The View From the Afternoon

Trummarina on mul raske ette kujutada lõbusamat lugu, mida mängida, kui Arctic Monkeys'i "The View From the Afternoon", mis on ilmselt minu trummimängu üks alustaladeks.

Agile beast (väle elajas), nagu AM-i trummarit Matt Heldersit on kutsutud, on olnud minu suurimaks iidoliks trummitooli taga. Heldersi trummipersoona on olnud suur moraalitõstja mulle kui trummarile, ja "The View From the Afternoon" on perfektne näide sellest, kuidas ka trumm võib olla loo põhipill.

Kanye West - On Sight

Midagi on Kanye Westi vastuolulises isiksuses, mis kummalisel kombel mulle alati on mõjunud enesekindluse suurendajana. Eneseusaldus, hulljulgus ja kohati isegi n-ö "tunnel vision" oma muusikaliste eesmärkide täitmisel on üheks suureks osaks tema brändist. Tema pikaaegse fännina ei ole see kompromissitu enesekindlus ka mööda minu külgi maha jooksnud.

"On Sight" on üks mu lemmikuid Westi lugusi, ning pikka aega kasutasime seda ka The Boondocksiga lavaleminekuloona. Kindlasti üks tema reljeefsemaid saavutusi.