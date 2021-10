Toomas Lepp on Juhan Aarega sama ajastu mees, nad on elu jooksul väga mitmel korral kokku saanud. Lepp oli 1970-ndate lõpus ja 1980-ndate algul Eesti Televisioonis Juhan Aare esimeste saadete režissöör. Juhan valis 1980-ndate lõpus poliitika. Tema tähetund sai alguse 1987. aasta 24. veebruaril, kui talle kui reporterile andis intervjuu tolleaegne üleliidulise mäekeemiatoorme koondise ülem Juri Jampol, kes lobises Juhanile välja, et Moskva kavandab Rakvere maile fosforiidikaevandusi.

Juhanist sai looduskaitsjate eestvedaja. Tegelikult tähendas see vabadusvõitluse algust. Tollest ajast on Juhan palju mälestusi raamatuisse kirjutanud ja midagi ilmub veel õige pea. Alljärgnev on Toomas Lepa meenutus kokkupuutepunktidest Juhan Aarega.