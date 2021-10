Reedel ja laupäeval Tšehhis toimuvate parlamendivalimiste eel vestles Eesti Päevaleht Prahas Karli Ülikooli poliitikauuringute osakonna juhi Dr. Michel Perottinoga. Intervjuus tuli juttu Tšehhi poliitmaastiku eripäradest, Tšehhi peaministri Andrej Babiši fenomenist ning loomulikult ka Pandora paberitest.

Politoloogi sõnul on Babiši valijad juba seisukoha võtnud - kuna Pandora paberite lood ilmusid paar päeva enne Tšehhi valimisi, on kõik süüdistused niikuinii politiseeritud ja peaminister on puhas kui prillikivi. Babiši toetajad jagunevad politoloogi sõnul kahte suuremasse gruppi, kellest simene on pensionärid.