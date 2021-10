VENE MEEDIA PÄEVIK | Ootate Tallinnas muutust? Kreml juba teab, et valitsema hakkavad Kõlvart ja Helme

Mart Helme, Jüri Ratas ja Mihhail Kõlvart on heas tujus

EKRE tüürimees Mart Helme nõudis väga närviliselt, et talle näidataks paberit, mis tunnistaks, et EKRE juhid on „Kremli käsilased". Tema oponendid, ennekõike Lauri Hussar Eesti 200-st ning reformierakondlane Jürgen Ligi rõhutasid EKRE juhtide puhul rohkem „kasuliku idioodi" kuvandit.

See temaatika pole aktuaalne mitte üksnes Eesti jaoks. Üsna hiljuti arutasid ka Ukraina telekanali Prjamõi saatest osavõtnud, mis on ühist ja mida erinevat FSB (või mis iganes teise Vene eriteenistuse) agentidel ning kasulikel idiootidel.