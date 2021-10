Täna ilmus president Kersti Kaljulaidi ametiaega kokkuvõttev LP eriväljaanne

„Kui lõhestamist kõrgetelt tribüünidelt ei anta, ja kõrge tribüüni all pean silmas riigikogu või valitsust, siis rahvas unustab kohe. Ei ole ju olnud nii, et rahvas on pooleks ja siis antakse üksteise pihta tuld. Jah, on olnud poliitikuid, kes tahavad seda nii näidata,” sõnab president intervjuus.