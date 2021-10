Mõelda vaid, kui lapsepõlvest tuttavate õuemängude võitmisega oleks võimalik rikkaks saada? Ülemaailmselt Netflixis esikohta hoidev Lõuna-Korea sari “Squid Game” põhineb just sellel. Mängijateks on võlgades inimesed, kes on registreerinud võistlema kuues mängus 45,6 miljardi Korea vonni (ligi 33 miljonit eurot) peale. Kehtib lihtne reegel: kui sa kaotad, saad surma.