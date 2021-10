Erilise probleemina toob Michálek välja valeinfo, mida konkurendid piraatide kohta levitavad. „Paremäärmuslik SPD jagas meie erakonna võltsprogrammi ning pilaversiooni meie veebilehest. Toimub lihtsalt inimeste alusetu hirmutamine! Ja siis kirjutab veel peaminister Babiš Twitterisse, et Piraadipartei tahab tavainimeste kodudesse sunniviisiliselt migrante paigutada. See on ju täiesti uskumatu!" lisab poliitik.