FAKTIKONTROLL | Kas Martin Helme hoidis ära elektritarbimise piiramise?

Martin Helme kirjutas 15.09 oma Facebooki postituses Narva elektrijaama plokkide avatuna hoidmisest rahandusministrina: "Kui ma oleks lasknud need plokid sulgeda ei räägiks me täna elektri rekordhinnast, vaid Eestis oleks reaalne tarbimise piiramine. Suured elektriintensiivsed tootmisettevõtted lülitataks võrgust välja, et kodumajapidamised pimedasse ja külma ei jääks. "

KONTROLL

Kontrollime, kas vastab tõele Martin Helme väide, et Narva põlevkiviplokkide sulgemisega oleks kaasnenud täna tarbimise piiramine.

Tarbimist piiratakse vaid elektrisüsteemi väga tõsiste avariide korral. Seda kasutatakse siis, kui on oht olulistele elektriseadmetele püsivate kahjustuste tekitamiseks või oht elektrisüsteemi töökindlusele, mida teistsuguste vahenditega kõrvaldada ei saa. (Siin lk 22). 2019. aasta tippkoormus oli 1541 MW. 1. jaanuar 2020 seisuga on tipuajal kasutatav tootmisvõimsus 1779 MW. (Siin lk 82, 84). Seega oli tarbimine kaetud ilma reserve kasutamata. Eleringi prognooside järgi on 2030. aasta talveperioodi tipukoormuseks 1690 MW, kasutatav tootmisvõimsus 935 MW ning impordivõimekus 1050 MW. Arvestades tootjate poolt saadetud andmetega ja Eleringile teadaoleva infoga, on tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajalik tootmisvaru 2030. aastani piisav ka erakordselt külmade talvede 10%-lise varu arvestamisel. (Siin 86). Prognoosid on tehtud arvestades planeeritud plokkide kinnipanekut ning uute elektrijaamade juurde ehitamist. Seega praegune tarbimise suurus ei kujuta elektrisüsteemile ohtu ning tarbimist piirama ei hakataks.