Esiteks globaalsest maksureformist. Pool aastat käratsesid meie ministrid, kuidas me Eesti konkurentsivõimet ja tulumaksusüsteemi kaitseme. Neljapäeva õhtul valitsus vaikselt aga senisest positsioonist loobus piinliku hämaga, et ehk õnnestub tulevikus midagi enam teha. Tegelikult on neljapäevase valitsuse otsusega Eesti positsiooni selgroog murtud.